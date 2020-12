Zeiten in denen es mal nicht so rund läuft kennt jeder, auch Emily Roberts. An ihrem 25. Geburtstag hat einer ihrer Gäste seinen Drink auf ihrem Laptop verteilt und da sie kein Backup hatte, waren alle Daten verloren.

Nach ein paar vergossenen Tränen und durch den Support ihrer Freundinnen und Freunde, hat sie die Chance genutzt und ist kurz darauf ins Studio gegangen, um einen Song aufzunehmen. „In This Together“ wurde ein paar Monate später der Titelsong fürs Dschungel Camp, schaffte es in die Charts und hat bewiesen, dass es manchmal eben erst bergab gehen muss, damit neuer Schwung ins Leben kommt. Für den DASDING Adventskalender hat die gebürtige Hamburgerin unter anderem „In This Together“ als Akustikversion eingespielt. Unser kleines persönliches Highlight ist aber definitiv ihre exklusive Akustik-Version von Cher mit “Believe”. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen (sehr viel) verliebt in Emily Roberts und ihre Adventskalender-Performance! Das ist der DASDING Adventskalender: Jeden Tag einen neuen Lieblingsact kennenlernen – das geht auch mitten in der Pandemie. Der DASDING Adventskalender versorgt euch im Dezember mit neuem musikalischem Input und supported gleichzeitig Musiker*innen, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Denn dieses Jahr hatten es besonders Newcomer*innen verdammt schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Wegen Corona wurden Festivals abgesagt, weniger Interviews gegeben und mega viele Touren mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Bis Weihnachten öffnet der DASDING Adventskalender jeden Tag um 20 Uhr seine Türchen und ihr könnt das Jahr damit ganz entspannt ausklingen lassen. Im Radio und auf DASDING.de gibt’s kleine Konzerte, Livemixe und einen Einblick, was für ein Gamechanger Corona im Leben vieler Künstler*innen war und ist. Bei DASDING gibt es den Adventskalender, von dem alle etwas haben. #SupportYourLocals