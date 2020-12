Heute gibt’s Rap mit Botschaft aus Wuppertal. Horst Wegener ist in Ecuador geboren und mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Sein Viertel ist der Ölberg in Wuppertal, dort fühlt er sich sehr wohl, denn der Ölberg vereint alle sozialen Schichten sowie kulturelle Backgrounds und bildet für ihn einen Querschnitt der Gesellschaft.

So etwas wünscht er sich für ganz Deutschland und verpackt diesen Wunsch in seine Songtexte und Videos. Damit sich irgendwann niemand mehr wundert, dass er Horst heißt, obwohl er 23 Jahre alt ist und seine Hautfarbe wohl nicht der Klischeevorstellung eines Menschen mit dem Namen Horst entspricht. Diese Problematik hat er auch im ersten Song der DASDING Adventskalender Session verarbeitet, und dass Horst nebenbei auch noch Filme produziert, merkt man seinem Liveclip auch an.