"Wie diszipliniert die da stehen!" Kein Wunder: Besonders der Kinderchor in "Der Sandmann" von Julien Bam und Dagi Bee hat die Herzen des Kirchenchors erobert. Aber auch hier gab es Kritik ...

Hubert hat nichts auszusetzen. Der Kirchenchor-Sänger glaubt, dass das Video auch seinen Enkeln gefallen könnte. Inge hätte dagegen als Kind Angst von einem solchen Sandmann gehabt, sagt sie.

Gleichberechtigung ist dem Kirchenchor wichtig 👫

Über den Auftritt der "Sandfrau" Dagi Bee freuen sich die Damen vom Kirchenchor aber alle. Sie finden die Gleichberechtigung beider Geschlechter besonders wichtig:

Wenn es einen Sandmann gibt, muss es auch eine Sandfrau geben.

Liebe und Kritik für den Kinderchor in "Der Sandmann"

Zwiegespalten sind die Kirchenchor-Sänger und -Sängerinnen vor allem was den Kinderchor angeht. Inge findet es beispielsweise nicht so toll, dass der Kinderchor das Wort "Arsch" singt. Hubert findet das aber nicht so schlimm: Er sagt, seine Enkel haben im Kindergarten schon sehr viel schlimmere Wörter gelernt.

