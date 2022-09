Letzte Runde mit...loimusic - "Wenn ich singe, weinen Leute"

Und loimusic tut es Leid, dass Menschen weinen müssen bei ihrer Musik, aber es ist ja auch schön – wie sie selbst sagt. Oft wird Loi, die junge Musikerin aus Mannheim, mit Adele verglichen. Auf TikTok hat sie Stand heute knapp 4 Millionen Likes gesammelt – unter anderem für ihr Cover von "Blinding Lights" von The Weeknd. Und wir wollten diese talentierte Künstlerin näher kennen lernen: Wie ist Loi so? Wie tickt sie? Was ist ihr wichtig?

Nach ihrem Auftritt beim DASDING-Festival kam sie bei unserem Interview-Format "Letzte Runde mit" auf einen Drink vorbei und dann wurde geredet. Über Pferde, TikTok-Tricks und ihr Traumfeature: Ed Sheeran. Soviel träumen wird ja wohl erlaubt sein, oder? Bei Loi auf alle Fälle! Viel Spaß mit dieser Folge LRM!