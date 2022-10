Mero - Was wissen deine Eltern über ihn?

Wie hat sich Mero seine Fanbase aufgebaut? Welches Talent hat Mero neben der Musik? Und wofür steht eigentlich „QDH“? Mit diesen und weiteren Fragen bringen wir eure Eltern und Großeltern in der Fußgängerzone ins Schwitzen!

Wir haben Mamas, Papas, Omas und Opas gefragt, was sie denn eigentlich über Mero wissen. Auf unserer Couch in der Fußgängerzone entstehen dabei wilde Theorien: Eine Frau spekuliert, dass „QDH“ für „Qualität der Hits“ steht. Dieses Kürzel kommt in den Songs von Mero nämlich oft vor.

WOLKE 10 Platz 1 Baller Los: Deutschland Gold Österreich Gold Schweiz Gold Danke für alles ihr seid die besten Fans. İch liebe euch zu krass! ❤️ #hamdulillah 🙏🏽

„Man würde ihn nicht von der Bettkante stoßen …“

„Für unsere drei Töchter jederzeit akzeptabel!“

Wir haben aber auch über das Privatleben von Mero gesprochen. Zum Beispiel mit dieser Frage:

Welches Talent hat Mero neben der Musik?

a) Technik – er hat mit einem selbstgebauten Gravity-Automaten bei Jugend Forscht gewonnen.

b) Fußball – er hat in der Jugendmannschaft von Darmstadt 98 gespielt.

c) Schneiderei – er hat eine eigene Klamottenkollektion rausgebracht.

Die Antwort auf diese und weitere Fragen findest du oben im Video.

