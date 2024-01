Über 10 km: Diese 22-Jährige ist die schnellste der Welt 🥇

Die Kenianerin Agnes Ngetich hat bei einem Rennen in Valencia komplett rasiert. Am Ende brach sie den Weltrekord!

Am Sonntag hat die 22-Jährige beim Straßenlauf "10K Valencia Ibercaja" genau 28 Minuten und 46 Sekunden gebraucht! So schnell war auf zehn Kilometern im Straßenlauf noch keine Frau vor ihr. Bisherige Weltrekordhalterin auf dieser Distanz war die Äthiopierin Yalemzerf Yehualaw mit 29:14 Minuten.

Im Ziel war die 22-Jährige richtig happy und brach in Tränen aus:

Auf halber Strecke stellte Ngetich außerdem einen Weltrekord ein. Sie lief die fünf Kilometer in Valencia in 14 Minuten und 13 Sekunden - und war damit genauso schnell wie ihre Landsfrau Beatrice Chebet an Silvester 2023 in Barcelona.

Das komplette Weltrekord-Rennen kannst du dir auf YouTube gönnen:

Mehr Sport-Nachrichten kannst du hier checken: