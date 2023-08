Weniger Abholzung im Amazonas, ABER!

Letzten Monat wurden zwei Drittel weniger Regenwald abgeholzt als im Juli 2022. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten.

Im Juli werden in Brasilien in der Regel die meisten Bäume gefällt. Deswegen ist das ein guter Monat für Messungen. Der neue brasilianische Präsident Lula da Silva hatte bei seinem Amtsantritt versprochen, mehr für den Klima- und Umweltschutz zu tun. Das zeigt sich jetzt an den Zahlen des Nationalen Instituts für Weltraumforschung - es ist der niedrigste Wert seit vier Jahren im Amazonas. Es hat außerdem schon Festnahmen fürs illegale Abholzen gegeben.

Btw: Der Amazonas-Regenwald gilt als wichtiger Faktor gegen die Erderwärmung.

Mehr Abholzung in anderer Area

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten aus Brasilien. In einem anderen Regenwaldgebiet, dem Cerrado, ist die Abholzung gestiegen. Es ist sogar der schlechteste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach dem Amazonas ist der Cerrado der zweitgrößte Regenwald Brasiliens.

