Menschenrechte sind weltweit so bedroht wie lange nicht 😲

Das ist das Ergebnis des Jahresberichts von Amnesty International. Wie sieht's in Deutschland aus?

Auch in Deutschland haben die F├Ąlle von Gewalt, Beleidigungen und Angriffe auf Fl├╝chtlingsunterk├╝nfte im vergangenen Jahr zugenommen. Au├čerdem hat die deutsche Generalsekret├Ąrin Julia Duchrow kritisiert, dass die Bundesregierung Kriegsverbrechen der israelischen Armee im Gaza-Streifen nicht klar benenne.

In dem Jahresbericht geht es um die Situation in 155 L├Ąndern. Nicht nur die Menschenrechte sind demnach sehr bedroht, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt. Das bedeutet, dass der Staat alles tut, um sich an die Regeln der Verfassung und seine eigenen Gesetze zu halten.

Was muss passieren, dass sich die Lage verbessert? Duchrow sagt, dass die Regierungen "die internationalen Institutionen, die zum Schutz der Menschenrechte errichtet wurden, st├Ąrken und erneuern m├╝ssen".

