Immer mehr Hinrichtungen auf der Welt

Letztes Jahr wurden mindestens 1.153 Menschen hingerichtet. Das ist der höchste Stand seit 2015.

In 16 Ländern gab es 2023 Hinrichtungen, aber nur wenige davon sind für den Anstieg verantwortlich. Das berichtet die Amnesty International - eine Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzt. Allein das iranische Regime hat 853 Menschen hingerichtet - das sind fast drei Viertel aller registrierten Hinrichtungen.

Amnesty: Zahl der Hinrichtungen 2023 gestiegen Dauer 0:21 min Amnesty: Zahl der Hinrichtungen 2023 gestiegen

Welche anderen Länder sind auf der Liste?

Auf Platz zwei der Länder mit den meisten Hinrichtungen steht Saudi-Arabien mit 172 Getöteten. In Somalia wurden 38 und in den USA 24 Menschen getötet.

Good to know: Gezählt wurden in der Statistik nur Hinrichtungen, über die ein Gericht in dem jeweiligen Land entschieden hat. Vom Militär oder der Polizei getötete Menschen wurden also nicht mitgezählt. Dass ein Gericht eine Hinrichtung angeordnet hat, bedeutet nicht, dass es ein faires Verfahren gab.

Immer mehr Länder verabschieden sich von der grausamen Praxis der Todesstrafe. (...) Zugleich richten ein paar wenige Staaten immer mehr Menschen hin – das ist sehr besorgniserregend.

Amnesty berichtet, dass die Menschenrechte international sehr bedroht sind: