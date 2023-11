Immer mehr antisemitische Straftaten in Baden-Württemberg

Seit im Nahen Osten der Krieg ausgebrochen ist, gibt es auch in BW immer mehr judenfeindliche Zwischenfälle.

In den ersten drei Wochen seit Eskalation des Konfliktes sind circa 50 Verfahren eingeleitet worden. In 18 Fällen sind Israel-Fahnen gestohlen oder beschädigt worden. In einem Fall besteht der Verdacht, dass ein Vermieter im Raum Baden-Baden bedroht worden ist, weil er seinen Mieter aufgefordert hatte, eine Palästinafahne im Fenster abzunehmen. Außerdem ermittelt die Polizei immer öfter wegen antisemitischen und volksverhetzenden Graffiti. Das hat der SWR rausgefunden.

Judenhass deutschlandweit ein Problem

Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, warnt vor Angriffen auf Jüdinnen und Juden. Er sagt, seit im Nahen Osten der Krieg ausgebrochen ist, habe es in Deutschland bereits rund 1.800 Straftaten in diesem Zusammenhang gegeben. Das sind deutlich mehr als im letzten Jahr im selben Zeitraum. Das Bundeskriminalamt hat mittlerweile eine Sammelstelle eingerichtet, in der antisemitische Straftaten erfasst werden. Damit will man einen besseren Überblick behalten.