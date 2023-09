Es ist safe: Apache 207 spielt 2024 Arena-Tour!

Angeteasert hatte er es bereits bei seinem letzten Open-Air-Konzert. Jetzt wurde die Tour für nächstes Jahr bestätigt.

Apaches Management hatte das am Sonntag mit einem gemeinsamen Insta-Post verkündet. Am Montagabend hat Apache das Vorverkaufsdatum und alle Städte mit Termin veröffentlicht. Das kurze Video dazu kannst du dir hier anschauen:

Die Fans sind auf jeden Fall hyped: In den Kommentaren freuen sich die User auf die Konzerte. Einzige Sorge: Kein Ticket zu bekommen! Eine Userin schreibt daher: "Ich wünsche allen viel Erfolg beim Kampf um die Tickets 🤍 🤝".

Wo spielt Apache überall?

Insgesamt wird die Tour im Mai und Juni 2024 in zwölf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden. Die gute Nachricht: Apache kommt gleich zwei Mal nach BW! Du kannst ihn am 10.05. und 11.05. in Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und am 05.06. und 06.06. in der SAP Arena in Mannheim sehen.

