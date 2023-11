Streik! Deshalb arbeiteten viele Azubis nicht

Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Geld und, dass Azubis später safe einen Job bekommen.

Deswegen arbeiteten viele Azubis am Dienstag nicht, die bei Ämtern oder andere öffentliche Einrichtungen angestellt sind. In Baden-Württemberg wurde unter anderem am Karlsruher Institut für Technologie und in der Psychiatrie in Calw gestreikt.

Was wollen die Azubis?

Die hohe Inflation belaste Auszubildende laut ver.di besonders. Deshalb fordert die Gewerkschaft mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Azubis sollen am Ende des Monats 10,5 Prozent mehr Gehalt oder mindestens 200 Euro mehr in der Tasche haben.

oder mindestens mehr in der Tasche haben. Nach der Ausbildung soll man einen sicheren Arbeitsplatz beim Ausbilder haben.

Die anderen Arbeitnehmer sollen 500 Euro mehr bekommen.

mehr bekommen. Für studentische Mitarbeiter in ganz Deutschland sollen die Arbeitsbedingungen in einem Tarifvertrag geregelt werden.

