Doppelpack Kane! Bayern schlägt Rom mit 3:0 und steht im CL-Viertelfinale 🔥

Nach einer 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel hat der FC Bayern im Rückspiel alles klar gemacht. Kane war on fire.

Der Bayern-Stürmer hat beim 3:0-Sieg gegen Lazio Rom am Dienstagabend zwei Tore gemacht. Kane traf per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:0 und machte in der 66. Minute mit einem Abstauber das 3:0. Nach dem Einzug ins CL-Viertelfinale war Kane richtig happy und sprach im Interview mit Prime Video von einer "top Performance". Es sei für den FC Bayern eine "perfekte Nacht".

Nächte wie diese können eine Saison verändern.

Der 30-Jährige wurde außerdem als Man of the Match ausgezeichnet:

💡: Kane hat beim FC Bayern eine krasse Quote. In 33 Saisonspielen kommt der Stürmer auf 33 Tore.

Bayern vs. Lazio Rom: So lief das Spiel Dauer 0:31 min Bayern vs. Lazio Rom: So lief das Spiel

Bayern schlägt Lazio: Deshalb humpelte Thomas Tuchel 😅

Der Trainer des FC Bayern, der Ende der Saison gehen muss, hat sich vor dem Spiel verletzt. Was war der Grund? Im Interview mit Prime Video hat Tuchel gesagt, dass ihn die Motivationsrede vor dem Spiel den großen Zeh gekostet hat. Bayern-Star Joshua Kimmich erzählte später, dass Tuchel wohl gegen die Tür getreten hat. Thomas Müller fands ziemlich funny und meinte nur: "Ein bisschen Schwund ist immer."

Am letzten Wochenende hat Bayern in der Bundesliga nur 2:2 gegen Freiburg gespielt. Die Leistung seiner Mannschaft fand Tuchel überhaupt nicht nice: