Gegen Rechtsextremismus: Tausende Menschen auf den Straßen

In vielen kleinen und großen Städten gibt es am Wochenende Demos gegen Rechtsextremismus. Die größte war in Mannheim.

Zum Protest in Mannheim kamen laut Polizei fast 20.000 Menschen. Es war damit die größte Demo in Baden-Württemberg. Demonstriert wurde unter anderem auch in Singen, Tübingen, Sigmaringen, Lörrach und Stuttgart. In Stuttgart rief Landtagspräsidentin Muhterem Aras dazu auf, die Demokratie entschlossen gegen rechtsextremistische Umtriebe zu verteidigen.

Wir sind wehrhaft gegen Volksverhetzer, wir sind wehrhaft gegen die Feinde der Demokratie.

Ministerpräsident Kretschmann bei der Demo in Sigmaringen Dauer 0:42 min Ministerpräsident Kretschmann zusammen mit seiner Frau Gerlinde bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus in Sigmaringen.

Hier gab es Demos in Rheinland-Pfalz

Die größte Demo in Rheinland-Pfalz gab es in Kaiserslautern: Hier gingen 6.000 Menschen auf die Straße. In Worms haben sich nach Polizeiangaben 4.000 Menschen friedlich versammelt. Der Protest stand unter dem Motto "Alle zusammen gegen die AfD". Auch in Zweibrücken, Neustadt an der Weinstraße und Frankenthal gab es Demonstrationen.

Hier wird am Sonntag gegen Rechtsextremismus demonstriert:

Sonntag in Ludwigsburg um 15 Uhr

Sonntag in Esslingen um 15 Uhr

Sonntag in Trier um 14 Uhr

Sonntag in Ahrweiler um 14 Uhr

Schon letztes Wochenende sind laut der Nachrichtenagentur AFP deutschlandweit mehr als eine Million Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen, wenn man nach den Zahlen der Veranstalter geht. In Hamburg und München mussten die Demos wegen zu vielen Menschen sogar abgebrochen werden.

Das ist der Grund für den Protest

Auslöser der Proteste ist ein geheimes Treffen von Rechtsextremen im Herbst in Potsdam. Daran haben unter anderem AfD-Politiker teilgenommen. Mehr Infos bekommst du hier: