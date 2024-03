Premieren für DFB-Star und Georgien ⚽🔥

Die deutsche Mannschaft hat gegen die Niederlande gewonnen. Außerdem gabs die EM-Playoffs. Wir sagen dir, wer dabei ist.

Nach dem Sieg gegen Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft auch gegen die Niederlande gewonnen. Nach 0:1-Rückstand gewann die DFB-Elf noch mit 2:1. Den zwischenzeitlichen Ausgleich schoss VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt - sein erstes Tor für Deutschland im zweiten Länderspiel!

EM-Playoffs: Auch Georgien feiert eine Premiere

Bei den Playoffs ging es am Dienstagabend um die letzten drei Tickets für die Europameisterschaft. Die Georgier gewannen im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Griechenland: Sie sind damit zum ersten Mal bei einem großen Turnier am Start! Nach dem Spiel wurde entsprechend gefeiert. 🎉

🔥🔥🔥🔥 გამარჯვებული გუნდიიიი 🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🔥🔥🔥🔥 Congratulations to our team! 🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪#GFF #მევარსაქართველო #EURO2024 pic.twitter.com/bf7yo46605

Das Team spielt in seiner EM-Gruppe gegen die Türkei, Portugal und Tschechien.

Auch Ukraine und Polen sind bei der EM dabei

Die Ukraine gewann mit 2:1 gegen Island - und muss bei der EM gegen Belgien, Slowakei und Rumänien ran.

Außerdem erfüllte sich Robert Lewandowski seinen Wunsch von der EM in Deutschland. Der Toptorjäger vom FC Barcelona gewann mit Polen das Play-off-Finale in Wales mit 5:4 in einem dramatischen Elfmeterschießen. Polen bekommt es bei der Europameisterschaft dann mit der Niederlande, Österreich und Frankreich zu tun.

