Erdbeben in Afghanistan: Deshalb trifft es Frauen und Mädchen besonders hart!

Viele Menschen haben nach den Beben am Wochenende alles verloren und brauchen dringend Hilfe - gerade Frauen und Mädchen.

Sie leiden besonders unter den Folgen, sagt die Hilfsorganisation Care. Warum? Seit über zwei Jahren herrschen in Afghanistan die Taliban und schränken die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter ein. Das erschwere für sie auch den Zugang zu lebensrettenden Diensten. Hilfswerke könnten weibliche Bedürftige nur noch sehr eingeschränkt erreichen.

Die Lage im betroffenen Gebiet sei angespannt: Den Menschen fehle es an Unterkünften, Trinkwasser und Medikamenten. Nothilfe-Teams von Care seien in der Region und hätten mobile Kliniken errichtet. Das reiche aber nicht. Deshalb fordert die Organisation mehr internationale Unterstützung. Support für das Land fordert auch die Hilfsorganisation Save the Children:

Diese Katastrophe trifft Kinder, die ohnehin schon schwer unter Hunger und Nahrungsmittelknappheit leiden.

Erdbeben in Afghanistan: Deutschland will helfen

Deshalb schickt Deutschland fünf Millionen Euro als Unterstützung nach Afghanistan. Das Auswärtige Amt hat auf X - früher Twitter - gesagt, dass das Geld an Hilfsorganisationen wie die Caritas und Save the Children gehen soll. Mit dem Geld sollen unter anderem Verletzte medizinisch versorgt werden.

Die Berichte aus #Afghanistan sind schockierend - tausende Menschen haben bei den furchtbaren #Erdbeben ihr Leben verloren. Wir lassen die Überlebenden nicht allein. Über den Afghanistan Humanitarian Fund stellen wir sofort 5 Mio Euro zusätzlich zur Verfügung. 1/2

