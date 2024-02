Bei den Trauerfeiern, bei denen an die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien erinnert wurde, gab es Störungen.

Um 4:17 Uhr versammelten sich die Menschen am Dienstag an verschiedenen Orten in der Türkei. Das ist genau der Zeitpunkt, an dem vor einem Jahr die Erdbeben starteten. Mit am schwersten betroffen war die Stadt Antakya. Dort wurde die Schweigeminute bei der Trauerfeier immer wieder von lauten Buhrufen unterbrochen. Es wurde auch "Mörder" gerufen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: So viele Menschen sind gestorben Am 6. Februar 2023 erschütterten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei. Auch das Nachbarland Syrien wurde stark getroffen. Nach offiziellen Angaben starben rund 60.000 Menschen starben - fast 6.000 in Syrien und mehr als 53.000 in der Türkei. Die Türkische Ärztevereinigung geht allerdings von mindestens doppelt so vielen Toten aus.

Kritik an der Regierung: Das sind die Gründe

Damit zeigten die Teilnehmenden ihre Kritik an der türkischen Regierung. Sie werfen ihr vor:

Dass Retter und andere Hilfe zu spät in die vom Erdbeben betroffenen Regionen geschickt wurden.

Dass der Wiederaufbau zu langsam voran geht.

Eine Teilnehmerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan ignoriere das Leid der Menschen.

Ein Jahr nach den Erdbeben: So ist die Lage in der Türkei und Syrien

Erdoğan hatte versprochen, die Region schnell wieder aufzubauen. Trotzdem sind noch immer Hundertausende Menschen obdachlos und leben in Containern. Auch in Syrien ist die Lage schwierig. Viele lebten dort in Zelten oder müssten in beschädigten Gebäuden ausharren, sagte der Generalsekretär der Welthungerhilfe im ARD-ZDF-Morgenmagazin:

Auch in Syrien ist die Lage schwierig. Viele lebten dort in Zelten oder müssten in beschädigten Gebäuden ausharren, sagte der Generalsekretär der Welthungerhilfe im ARD-ZDF-Morgenmagazin:

