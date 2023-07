Hat euer Auto TÜV?

In BW und RLP besteht mehr als jedes fünfte Auto die Hauptuntersuchung (HU) nicht. Bei Motorrädern sieht das anders aus.

Autos in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fallen damit öfter durch die HU als im Bundesdurchschnitt - der liegt bei 20,7 Prozent. Good to know: Viele sagen zur HU auch einfach "den TÜV machen".

Baden-Württemberg: Vergangenes Jahr schafften 21,1 Prozent die HU nicht. Dafür kamen 67 Prozent der Autos ohne erkennbare Mängel durch die Prüfung.

Rheinland-Pfalz: Hier fielen 22,2 Prozent der Autos durch die HU. Keine erkennbaren Mängel hatten 64,2 Prozent der geprüften Autos.

Btw: Die Autos kamen in beiden Bundesländern nicht durch die HU, weil sie entweder komplett verkehrsunsicher waren oder erhebliche bzw. gefährliche Mängel hatten.



Erhebliche Mängel sind zum Beispiel Probleme mit dem Lenkrad.

Gefährliche Mängel können sich auf eine zu krasse Umweltbelastung beziehen.

Verkehrsunsicher ist dein Auto, wenn beispielsweise deine Bremsanlage nicht mehr funktioniert.

Motorräder schneiden im Südwesten besser ab

Um ihre Motorräder scheinen sich die Menschen in BW und RLP übrigens besser zu kümmern: In RLP fielen nur 8,1 Prozent durch die HU, in BW waren es 9,0 Prozent. Zum Vergleich: Der Durchschnitt aller Bundesländer lag hier bei 8,1 Prozent.

Wann musst du mit deinem Auto zur HU? Damit dein Auto verkehrssicher ist, musst du regelmäßig zum TÜV. Dabei gilt:

Wenn du das Auto zum ersten Mal zulässt, musst du nach drei Jahren zur HU.

zur HU. Dann brauchst du alle zwei Jahre einen neuen TÜV. Überziehst du deine HU für zwei Monate, wird sie teurer. Ist dein TÜV noch länger abgelaufen und du wirst kontrolliert, musst du ein Bußgeld zahlen und bekommst vielleicht sogar Punkte. Mehr Infos gibt's hier.

