Vulkanausbruch auf Island! Hier kannst du live zuschauen 🌋

Der Vulkanausbruch sieht spektakulär aus. Gerade sind alle Leute in Sicherheit. Es könnte aber auch gefährlich werden.

Wochenlang hat sich mit Erdbeben angekündigt, dass etwas passieren wird. Jetzt ist es so weit: Der Vulkan in der Nähe des Ortes Grindvik ist um 22:15 Uhr am Montagabend ausgebrochen. Seitdem quillt aus einem etwa drei Kilometer langen Spalt Lava heraus. Die Fontänen sind bis zu 200 Meter hoch. Fachleute gehen davon aus, dass der Ausbruch bis zu zehn Tage dauern kann.

Hier kannst du dir einen Livestream anschauen:

Vulkanausbruch: Wie gefährlich ist das?

Rund 4.000 Menschen, die in der Nähe der Ausbruchsstelle leben, wurden in Sicherheit gebracht. Außerdem wurden Sicherheitsdämme aufgestellt, um die Lava in einem bestimmten Bereich zu halten. Momentan fließt die Lava so, dass sie sich von den bewohnten Gebieten wegbewegt. Aber: Die Behörden warnen, dass sich das schnell ändern könne.

Das sollte man nicht tun!

Die Polizei warnt außerdem davor, zu nah an den Vulkan ranzugehen. Auch solle niemand extra zu dem Vulkan kommen. Das sei keine Touristenattraktion, hieß es.

Susanne lebt auf Island und erzählt, wie es ist, wenn in der Nähe ein Vulkan ausbricht:

Susanne: So sehe ich alles aus meinem Wohnzimmerfenster Dauer 0:30 min

