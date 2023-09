Dieses Wochenende: Jeder Kinofilm für 5 Euro!

Egal zu welcher Zeit, egal welcher Film: Beim Kinofest am 9. und 10. September zahlst du fast überall nur fünf Euro.

Außerdem wird es ein besonderes Programm geben: Es sollen 15 Filme schon am Wochenende laufen, die eigentlich später rausgekommen wären. Alle aktuellen Filme und sogar ältere Klassiker sollen gezeigt werden. Je nach Kino gibt es weitere Angebote wie Sektfrühstück oder Gaming-Sessions.

Welche Kinos machen mit?

Fast 90 Prozent aller Kinos in Deutschland machen mit - also sehr wahrscheinlich auch deins. Auf daskinofest.de kannst du nach teilnehmenden Kinos in deiner Stadt suchen.

Letztes Jahr gings richtig ab

2022 fand das Kinofest zum ersten Mal statt. 1,1 Millionen Menschen waren an dem Wochenende deutschlandweit im Kino. Mit der Aktion sollen auch Leute erreicht werden, die länger keinen Film im Kino geschaut haben.

