Für "Summertime": Kontra K schrieb Lana Del Rey einen Brief

Kontra K musste Lana Del Rey fragen, um ihren Song "Summertime Sadness" samplen zu dürfen. Das wäre auch per Mail gegangen.

Doch der Rapper hat jetzt in einem Interview mit "Ruhr24" erzählt, dass er Lana Del Rey einen Brief geschickt hat - und zwar handgeschrieben! Das Interview fand bei der 1LIVE Krone statt. Die Mühe hat sich offensichtlich gelohnt. Denn in seinem Song "Summertime" ist auch der Refrain von Lana Del Reys erfolgreichstem Lied "Summertime Sadness" zu hören.

So erfolgreich ist "Summertime" von Kontra K

Die Single ist ein voller Erfolg. Sie landete auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts und hat aktuell über 35 Millionen Streams.

Wie der Song live abgeht, siehst du hier:

Good to know 💡: In einem Sample werden Elemente aus einem bestehenden Song für ein neues Lied verwendet. Damit das Sample verwendet werden darf, müssen normalerweise erst mal alle Rechte erworben werden - zum Beispiel bei Plattenfirmen oder Musiklabels.

