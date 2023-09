Die Gewerkschaft der Lehrer schlägt Alarm: Es fehlen 500.000 Lehrkräfte!

Eine neue Vorhersage zeigt, dass es in den nächsten Jahren mehr Schülerinnen und Schüler geben wird als bisher angenommen. Deshalb geht die Lehrergewerkschaft GEW davon aus, dass bis 2035 eine halbe Million neue Lehrkräfte gebraucht werden. Das hat die GEW-Sprecherin der "Bild" gesagt.

Das sind Gründe für den Lehrermangel

Schon jetzt sind tausende Stellen an Schulen unbesetzt. In den nächsten Jahren gehen immer mehr ältere Lehrkräfte in Pension, die ersetzt werden müssen. Außerdem wird für Ganztagsschulen und Inklusionsklassen zusätzliches Personal gebraucht.

Warum so viele Lehrkräfte ihren Job hinschmeißen, siehst du hier:

Was Politiker gegen den Lehrermangel tun wollen, liest du hier: