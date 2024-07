Leroy Sané operiert! So lange fällt er jetzt aus

Nach dem EM-Aus ging es für Leroy Sané offenbar direkt in den OP-Saal. Offenbar hatte der Fußballer heftige Schmerzen.

Sané soll Probleme am Schambein gehabt haben. Deshalb wurde bei ihm am Montag in München ein minimal invasiver Eingriff an der Leiste durchgeführt. Das ist eine OP mit einer möglichst kleinen Einschnittstelle. Dadurch soll die Verletzung so gering wie möglich bleiben.

Deshalb wurde Sané operiert

Zuerst hatte die "Bild" über die OP berichtet. Von Sané gibt es noch kein Statement. Laut Medienberichten soll er die Schmerzen aber schon länger gehabt haben. Er hatte sie angeblich zuletzt im Griff - zumindest bis zum EM-Viertelfinale gegen Spanien. "Bild" und "Sky" berichten, dass dabei die Schmerzen wieder aufgetreten seien. Er konnte offenbar nicht mehr richtig springen und schießen. Sané wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Leroy Sané wurde heute Vormittag bei einem Spezialisten in München erfolgreich an der Leiste operiert. Sané muss nun, wie von Bild zuerst berichtet, rund drei Wochen pausieren. Er wird seinen kompletten Urlaub zur Schonung nutzen und will im Optimalfall Ende Juli wieder langsam…

Sané macht nach OP eine Pause: Wie lange dauert es?

Es wird damit gerechnet, dass der 28-Jährige drei bis vier Wochen Pause macht. Danach wird Sané in die Saisonvorbereitung bei seinem Verein Bayern München starten. Das erste Training mit dem neuen Trainer Vincent Kompany Mitte Juli findet also ohne Sané statt. Aber: Aufgrund des Urlaubs nach der EM hätte Sané das eh verpasst.

