Was ging denn bei ihm ab?! Ein Mann ist in einem Mainzer Fitnessstudio übel ausgerastet.

Der 28-Jährige soll nicht nur mit Hantelscheiben um sich geworfen haben. Laut der Mainzer Polizei hat er am Sonntagnachmittag einen Spiegel beschädigt. Außerdem soll er andere Menschen im Gym zum Kämpfen herausgefordert haben. 💀

Mainz: Polizei droht mit Taser im Fitnessstudio

Daraufhin kam die Polizei ins Gym - mit denen wollte der aggressive Mann oben ohne kämpfen. Die Polizisten bedrohten ihn mit einem Taser und konnten ihn letztlich "zu Boden bringen".

Gym-Randalierer landet in Zelle

In Handschellen wurde der 28-Jährige aus dem Fitnessstudio gebracht. Den Abend musste er nach seiner Aktion in einer Zelle verbringen. Noch ist nicht klar, was sein Problem war. Er hat jedoch mehrere Anzeigen am Hals.

