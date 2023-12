Baldiges Comeback im DFB-Tor?! Das sagt Nagelsmann über Neuer

Manuel Neuer könnte im März wieder im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen. Aber: Was ist mit ter Stegen?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Samstagabend im ZDF-Sportstudio gesagt, dass Neuer seit seinem Comeback beim FC Bayern "herausragend gute" Leistungen bringt. Auf die Frage, wann Neuer wieder im DFB-Tor steht, antwortete der Bundestrainer:

Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus.

Am 23. März trifft die deutsche Nationalmannschaft in Lyon auf Vizeweltmeister Frankreich. Drei Tage später steht dann das Länderspiel gegen die Niederlande an. Beides erstmal "nur" Testspiele, aber die letzten vor der Heim-EM. Bei diesen Partien könnte der Bayern-Keeper also sein DFB-Comeback feiern und hätte wohl gute Chancen, bei der EM 2024 die Nummer eins zu sein.

Neuer wieder im DFB-Tor: Was ist mit ter Stegen?

Die aktuelle deutsche Nummer eins hat mit einer Verletzung zu kämpfen und wurde kürzlich am Rücken operiert. Bitter: Laut Medienberichten könnte der Barça-Keeper mehrere Monate ausfallen. Nagelsmann hat im Sportstudio auch gesagt, dass Neuer und ter Stegen "außergewöhnlich gute Torhüter" seien.

Manuel Neuer hat sich bei einem Ski-Unfall heftig verletzt. Fast ein Jahr lang konnte er deshalb bei Bayern nicht spielen. Mehr dazu kannst du hier checken: