Leiche von Sechsjährigem gefunden: Er wurde erstochen

Der Junge wurde vermisst, weil er am Donnerstag nicht vom Spielen nach Hause kam. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.

Feuerwehrleute haben die Leiche des Jungen am Donnerstagabend in Pragsdorf bei Neubrandenburg gefunden. Das sagte die Polizei. Der Sechsjährige lag mit heftigen Verletzungen am Oberkörper in einem Gebüsch. Die Retter versuchten ihn vor Ort wiederzubeleben - ohne Erfolg. Die Obduktion hat ergeben, dass das Kind erstochen wurde.

In #Pragsdorf wurde gestern ein als #vermisst gemeldeter 6-jähriger Junge von Kräften der #FFW leblos aufgefunden. Seine Verletzungen deuten auf ein #Tötungsdelikt hin. Weitere Ermittlungen führt die #Mordkommission der KPI Neubrandenburg. ℹ: https://t.co/tnMAvRTHio*as pic.twitter.com/YxR0oxp2xd

Sechsjähriger bei Neubrandenburg getötet: Große Suchaktion

Weil der Junge am Donnerstag nicht vom Spielen nach Hause kam, hatte ihn seine Familie als vermisst gemeldet. Es gab am Abend eine große Suchaktion der Feuerwehr und Polizei - Hunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Auch die Anwohner und der Bürgermeister des 580-Einwohner-Ortes halfen mit. Am Freitagmorgen hat sich die Gemeinde Pragsdorf auf Facebook geschockt gezeigt und einen Spendenaufruf für die Familie gepostet.

Jetzt ermittelt die Mordkommission

Die Polizei hat am Fundort der Leiche nach eigenen Angaben viele Spuren gesichert. Was mit dem Sechsjährigen passiert ist, ist noch unklar. Bisher wurde der Fall als Totschlag eingestuft. Die Polizei sucht nach Spuren und der möglichen Tatwaffe.