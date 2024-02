Toter bei Brand in Asylunterkunft: Hat ein 5-Jähriger gezündelt?

mit Whatsapp teilen

Am Sonntagabend hat es in der Asylunterkunft in Nördlingen (Bayern) in der Nähe von Ulm gebrannt. Was war die Ursache?

Die Polizei hat am Montag gesagt, dass ein fünfjähriger Junge für das Feuer verantwortlich sein könnte: Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass er in der Unterkunft mit einem Feuerzeug gespielt habe.

Dadurch sei offenbar die Einrichtung einer Wohnung in Brand geraten.

Das Feuer habe dann auf andere Wohnungen in der Unterkunft übergegriffen. Großbrand in Asylunterkunft: Mann stirbt Nach dem Feuer war laut Polizei ein 64-Jähriger auf dem Gelände zusammengebrochen. Er ist später im Krankenhaus gestorben. Der Mann soll im Nachbarhaus gewohnt haben und lebte wohl nicht in der Asylunterkunft. Woran er gestorben ist, soll eine Obduktion klären. Durch den Brand wurden zwölf Bewohner der Unterkunft verletzt - mehrere davon kamen ins Krankenhaus. Google reagiert: Karte mit Asylunterkünften gelöscht Nach Brand: Wo sollen die Bewohner hin? Ein Polizeisprecher sagte, dass die Asylunterkunft nicht mehr bewohnbar ist und abgerissen werden muss. Die rund 130 Bewohnerinnen und Bewohner wurden erst in einer Halle untergebracht und danach auf andere Unterkünfte verteilt.