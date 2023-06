20-Jähriger tot: Deshalb ist schwimmen in der Ostsee gerade so gefährlich

Am Timmendorfer Strand an der Ostsee gibt es momentan heftige Strömungen. Die wurden einem 20-Jährigen zum Verhängnis.

Der junge Mann war beim Schwimmen am Montagnachmittag unter Wasser geraten. Er konnte zunächst mit einer Drohne gerettet und dann wiederbelebt werden, starb aber einige Stunden später im Krankenhaus. Der 20-Jährige hatte offenbar die Strömung an der Stelle unterschätzt.

Badeunfall am Timmendorfer Strand: DLRG warnt vor Gefahren

Aktuell gibt es an der Ostsee am Timmendorfer Strand heftige Strömungen. Deshalb mussten die Rettungsschwimmer seit Sonntag schon neun Menschen in Not aus den Fluten holen. Die DLRG warnt und rät Badegästen, auf die Flaggen am Strand zu achten. Das bedeuten sie:

Rote Flagge: Baden und Schwimmen ist am betroffenen Strandabschnitt verboten.

Gelbe Flagge: Baden und Schwimmen ist möglich. Es sollten aber nur geübte Schwimmer ins Wasser.

Rot-gelbe Flagge: Du kannst gefahrlos baden und schwimmen. Es sind Rettungsschwimmer im Einsatz.

Badeverbot bleibt wohl länger bestehen

Als der tödliche Unfall am Montag passierte, wehte die gelbe Flagge. Am Wochenende und Dienstag wurde am Timmendorfer Strand die rote Flagge gehisst - also Badeverbot! Btw: Da die starken Strömungen anhalten und es stark windet, denkt die DLRG, dass das Badeverbot am Timmendorfer Strand auch in den nächsten Tagen besteht.

Im letzten Jahr hat die DLRG hunderten Menschen das Leben gerettet. Mehr dazu findest du hier: