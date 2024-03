Public Viewing: Werden Partys bis in die Nacht erlaubt?

Die Regierung will das mit Sonderregeln möglich machen. Die Gemeinden sind aber noch skeptisch.

Viele Spiele bei der Europameisterschaft gehen erst um 21 Uhr los. Das Problem: Eigentlich gilt eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr! Deshalb will die Bundesregierung die Regeln für Public-Viewing-Events bei der Heim-EM in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli etwas auflockern. Das berichtete der "Spiegel" am Dienstag.

EM-Partys bis in die Nacht: Gemeinden sind skeptisch

Der Städte- und Gemeindebund hat gesagt, dass es für die langen Open-Air-Feiern keine "Freifahrtscheine" geben soll, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" am Mittwoch berichtet. Die zuständigen Kommunen sollen erst checken, ob das umsetzbar ist. Grundsätzlich findet der Kommunalverband die Events aber gut und möchte auch, dass Public Viewing an öffentlichen Plätzen außerhalb der offiziellen Fanzonen der UEFA möglich ist.