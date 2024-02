Durch den Dauerregen ist die Mosel bei Trier stark angestiegen. Außerdem sind durch den Sturm viele Bäume umgestürzt.

Langsam beruhigt sich das Wetter: Fürs Wochenende kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen bis zu zehn Grad an. Es soll bewölkt und regnerisch werden, mit vereinzelt starken Böen im Bergland.

Rheinland-Pfalz: Straßen waren zeitweise gesperrt

In der Region Trier-Saarburg, der Vulkaneifel und Bitburg-Prüm meldete die Feuerwehr am Donnerstagabend:

Viele umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Die Landstraße zwischen Bescheid und Lorscheid musste für kurze Zeit gesperrt werden. Auch auf der B268 bei Zerf und auf der B418 bei Ralingen stürzten Bäume um. Verletzte und größere Schäden gab es nicht.

Am Freitagmorgen warnte der DWD noch vor Windböen. Deshalb mussten Autofahrer auf Brücken der A61 und der A63 langsamer fahren - maximal 40 km/h.

Viel Regen - Pegelstand der Mosel bei Trier über sechs Meter hoch

Am Donnerstag meldete das Landesumweltamt steigende Pegel an Mosel, Saar und Sauer. Doch nur die Mosel bei Trier hat in der Nacht zu Freitag die Meldehöhe von sechs Metern überschritten. Deshalb musste die Polizei gestern Abend zahlreiche Autofahrer alarmieren, die ihre Autos nah an der Mosel abgestellt hatten. In Bernkastel-Kues habe die Feuerwehr einen Wagen aus dem Wasser gezogen.

Am Donnerstag um 03:30 Uhr erreichte der Wasserpegel einen Höchststand von 6,94 Meter. Mittlerweile ist er wieder etwas gesunken und soll nach derzeitiger Prognose bis Samstag nicht mehr stark steigen.

