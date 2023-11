Per Video hat sich der Bundeswirtschaftsminister zu wichtigen Themen in Deutschland gemeldet. Viele feiern ihn dafür.

Robert Habeck hat am Mittwoch ein Video hochgeladen, in dem er sich an die Menschen in Deutschland wendet. Über 6 Millionen Views hat das Video auf X (ehemals Twitter) nach nicht mal 24 Stunden.

Darin betont er, dass der Staat Israel ein Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden ist. Jüdinnen und Juden müssen demnach auch in Deutschland frei, sicher und ohne Angst leben können. Laut Habeck gehen jüdische Kinder aber zum Teil nicht mehr ohne Angst zur Schule oder zum Sport.

Hier findest du die wichtigsten Aussagen, die er in dem Video gedroppt hat:

Habecks klare Botschaft: "Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren - in keiner".

Laut Habeck muss sich auch die muslimische Gemeinschaft noch klarer gegen Judenhass stellen.

Kritik an Israel und für die Rechte der Palästinenser und Palästinenserinnen auf einen eigenen Staat einzustehen, sei aber "natürlich erlaubt", sagt Habeck.

Aufrufe zu Gewalt oder Straftaten wie das Verbrennen israelischer Flaggen könnten damit aber auf keinen Fall gerechtfertigt werden.

Laut Habeck will die Hamas kein friedliches Zusammenleben von Muslimen und Juden und auch keine Zweistaatenlösung - sondern, dass Israel ausgelöscht wird.

Israel-Palästina-Konflikt: Worum geht es? Der Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten, vor allem der zwischen Israel und Palästina, wird auch "Nahostkonflikt" genannt. Wir geben hier einen Überblick, was in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist: In der sogenannten Balfour-Erklärung wird 1917 von Großbritannien bestätigt, dass das Land sich für die Gründung eines jüdischen Staates einsetzen will, in dem auch die Rechte anderer Bevölkerungsgruppen geschützt werden.

Ab 1922 verwalten Briten die Region, um die es im Nahost-Konflikt geht. Großbritannien sagte beiden Seiten - Juden und Arabern - Teile des Landes zu.

Die Briten merken nach dem Zweiten Weltkrieg: Sie können den Streit um das Land nicht lösen. Sie geben die Verantwortung an die Vereinten Nationen (UN) ab.

Plan der UN im Jahr 1947: Das Land in zwei Staaten teilen. Denn schon davor, aber gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, gab es die Idee, dass Juden ein Land bekommen, in dem sie sicher leben können. Die arabische Seite sowie die arabischen Nachbarstaaten lehnen den UN-Beschluss jedoch ab.

1948 wird der Staat Israel gegründet. Direkt danach erklären Ägypten, Jordanien, Libanon, der Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg. Rund 800.0000 Palästinenserinnen und Palästinenser werden vertrieben oder fliehen. Die Israelis nennen diesen Krieg Unabhängigkeitskrieg. Die Palästinenser nennen das "Nakba“ (Katastrophe).

1967 kommt es zum Sechstagekrieg: Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak und Saudi-Arabien kämpften gegen Israel. Israel besetzt ganz Jerusalem, den Gazastreifen, das Westjordanland, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel.

1973 beginnt der Jom-Kippur-Krieg: Syrien und Ägypten überfallen Israel.

1978 gibt Israel die Sinai-Halbinsel an Ägypten zurück. Mit dem Camp David-Abkommen legen beide Länder die Grundlage für einen Friedensvertrag.

Mitte der 1990er Jahre werden die Abkommen "Oslo I" und "Oslo II" zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) geschlossen. Die Palästinensische Autonomiebehörde soll die Kontrolle über einen Teil des Westjordanlandes erhalten. Geplant war die Errichtung eines palästinensischen Staates in fünf Jahren.

2000, mit dem Beginn des als 2. Intifada bezeichneten Palästinenseraufstands, scheitert der Oslo-Friedensprozess. 2002 wollen die UN, USA, EU und Russland bei einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung unterstützen. Auch das scheitert.

2005 zieht sich Israel aus dem Gazastreifen zurück und lässt die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen zwangsräumen. Auch einige "Außenposten" im Westjordanland werden geräumt. Im Juni 2007 übernimmt die Hamas, nachdem sie zuvor die Wahlen gewonnen hatte, gewaltsam die Kontrolle über den Gazastreifen von der rivalisierenden Fatah. Daraufhin riegelt Israel zusammen mit Ägypten die Küstenregion ab. Im Westjordanland regiert weiterhin die Fatah. Der israelische Siedlungsbau geht dort weiter. Beim Bearbeiten des Textes mit dem Ziel, die Textlänge zu reduzieren, ist uns ein Fehler unterlaufen. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir haben den Text nun komplett überarbeitet - auch weil für uns die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt Anlass sind, einen ausführlicheren Überblick über die Hintergründe zu geben.

BR24: Lage in Nahost: Geschichte eines ungelösten Konflikts

Planet Schule: Nahost: Warum bekämpfen sich Israel und Palästina?

Bundeszentrale für politische Bildung: Geschichte des Nahostkonflikts

Falls du dir das Video von Robert Habeck in voller Länge ansehen willst - hier findest du es:

Der Terrorangriff der Hamas auf #Israel ist jetzt bald vier Wochen her. Vieles ist seitdem passiert, die öffentliche Debatte aufgeheizt und verworren. Im Video deshalb einige Gedanken von Vizekanzler und Minister Robert #Habeck zur Einordnung und Differenzierung. pic.twitter.com/v79XcHpVZo

Viel Lob, aber auch Kritik

Für das Video wird der Vize-Kanzler viel gelobt. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, findet es zum Beispiel gut, dass auch die berechtigten Interessen der Palästinenser angesprochen wurden. Auch von anderen Parteien und sogar der CDU gibt es Lob für das Video.

In den Kommentaren wird Robert Habeck auch von vielen Usern für seine deutlichen Worte gefeiert. Manche wünschen sich eine Übersetzung in andere Sprachen. Andere schreiben, dass sie sich so eine Rede auch von Bundeskanzler Olaf Scholz gewünscht hätten. Kritische Kommentare werfen Habeck vor, dass er Muslimen allgemein eine antisemitische Haltung unterstelle.

