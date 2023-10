In Heilbronn und Mainz: Israelische Flagge zerstört und angezündet

In Israel und dem Gazastreifen herrschen Kriegszustände. Auch in BW und RLP macht sich der Nahostkonflikt bemerkbar.

In Heilbronn hing die israelische Flagge nur wenige Stunden vor dem Rathaus, bevor sie in der Nacht zu Mittwoch abgerissen wurde. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt. Unbekannte haben die israelische Flagge zerstört - alle anderen blieben hängen. Die Polizei ermittelt jetzt. Die Stadt hat daraufhin eine neue Flagge aufgehangen.

Israel-Flagge in Mainz angezündet

Auch in Mainz gab es einen ähnlichen Vorfall vor dem Stadthaus in der Großen Bleiche. In der Nacht zu Donnerstag wurde die israelische Flagge abgerissen und angezündet, so die Stadtverwaltung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Reste der Flagge am Donnerstagmorgen gefunden. Zwei andere Flaggen wurden nicht zerstört. Auch hier ermittelt die Polizei.

Israel vs. Palästina: Berichten "die Medien" unfair?

Nahostkonflikt: Das ist passiert

Am Samstag hat die radikalislamische Hamas Israel angegriffen. Hunderte Menschen wurden getötet und als Geiseln genommen. Die israelische Armee begann danach, Ziele in Palästinenser-Gebieten zu bombardieren. Tausende Palästinenser müssen flüchten. Auch deutsche Familien sind betroffen von den Kriegszuständen: Zum Beispiel Caro, Shani Louk und mehrere Schülergruppen.

