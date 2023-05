Weltpremiere: Dieser Linienbus fährt komplett von alleine 🚌

Die Linie ging jetzt in Schottland an den Start. Der selbstfahrende Bus fährt eine Strecke von 22,5 Kilometern.

Und verbindet zwei Haltestellen rund um die schottische Hauptstadt Edinburgh. Insgesamt werden auf der Linie fünf selbstfahrende Busse eingesetzt. Sie sollen in der Spitze bis zu 80 km/h fahren. Laut dem Verkehrsunternehmen "Stagecoach" handelt es sich bei der Linie "AB1" um die erste Busverbindung weltweit, bei der selbstfahrende Busse in voller Größe eingesetzt werden. Nice to know: Buslinien mit selbstfahrenden Kleinbussen gibt es in Deutschland schon seit 2017 - zum Beispiel in Bayern.

Sind also gar keine Mitarbeiter bei den Fahrten dabei?

Doch, sogar zwei. Einer davon sitzt am Steuer und könnte eingreifen, wenn was schief läuft. Der zweite Mitarbeiter kontrolliert die Tickets und beantwortet Fragen zu den neuen Bussen. Hier kannst du dir ein Video dazu anschauen:

Eigentlich sollte es bis Dienstag einen Bahnstreik geben. Der fiel kurzfristig flach. Das musste du darüber wissen: