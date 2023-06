"The Voice of Germany": Shirin David verletzt sich bei Dreharbeiten

Shirin David ist auf einer Stufe ausgerutscht und die Treppe hinunter gestürzt. Die Rapperin musste ins Krankenhaus.

Das ist laut "BILD" bei den Dreharbeiten von "The Voice of Germany" passiert. Dort ist Shirin David in der nächsten Staffel als Coachin dabei. Auf Instagram zeigt sie sich aber relativ entspannt über den Unfall und schreibt:

Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppen geflogen?

Danach fragt sie ihre Follower nach einem Namen für "Miss Beule" und zeigt ihr angeschwollenes Knie.

Shirin David hat ihre erste Tour angekündigt