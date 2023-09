Heute Abend werden die besten Streamer und Influencer Deutschlands ausgezeichnet. Wer nominiert ist, erfährst du hier.

Der "VD Award" wird bei einer Gala in Köln verliehen. Es gibt 18 verschiedene Kategorien.

"VD Award": Das sind die Nominierten

Best in Streaming: Papaplatte I Reved I Knossi

Papaplatte I Reved I Knossi Best in Longform Content: 7 vs. Wild I Dave I Alicia Joe

7 vs. Wild I Dave I Alicia Joe Best in Shortform Content: Malte Zierden I Helge Mark I Unlabeled

Malte Zierden I Helge Mark I Unlabeled Gaming: Jasmin Gnu I Gronkh I Shurjoka

Jasmin Gnu I Gronkh I Shurjoka Social Responsibility: Kayla Shyx I Malte Zierden I Jasmin Gnu

Kayla Shyx I Malte Zierden I Jasmin Gnu Sports: Fabio Wibmer I Pamela Reif I Eintracht Spandau

Fabio Wibmer I Pamela Reif I Eintracht Spandau Health: Doc Felix I xskincare I Metin Dogru

Doc Felix I xskincare I Metin Dogru Lifestyle & Entertainment: Naomi Jon I Tomatolix I Dave

Naomi Jon I Tomatolix I Dave Music: Vincent Lee I Ski Aggu I Mogli

Vincent Lee I Ski Aggu I Mogli Beauty & Fashion: Futurist I Phenix I Brian Havarie

Futurist I Phenix I Brian Havarie Comedy: How2shirli I Helge Mark I Jules

How2shirli I Helge Mark I Jules Breakout Creator: Otto Karasch I Gio1Neun I Starletnova

Otto Karasch I Gio1Neun I Starletnova Animation: TYPA I Simplicissimus I Plankton

TYPA I Simplicissimus I Plankton News & Commentary: Kayla Shyx I Herr Anwalt I Marvin Wildhage

Kayla Shyx I Herr Anwalt I Marvin Wildhage Dance & Arts: Miss Ivanka I Noel Robinson I DeadboyWalking

Miss Ivanka I Noel Robinson I DeadboyWalking Documentary: Tomatolix I DeChangeman I Niklas Kolorz

Tomatolix I DeChangeman I Niklas Kolorz Food: Maxxpane I Rosakochtgruen I Can der Koch

Maxxpane I Rosakochtgruen I Can der Koch Science & Education: AchNina I Niklas Kolorz I Breaking Lab

Jury mit Trymacs und Co.

Wer in der jeweiligen Kategorie gewinnen wird, hat zuvor eine Jury entschieden. Auch Trymacs war dabei. Er wird außerdem als Sieger der Kategorie „Best of Streaming“ im letzten Jahr den Preis an den neuen Award-Gewinner überreichen.

Gala im Livestream: So kannst du dabei sein

Die Gala startet um 20:15 Uhr und wird auf YouTube gestreamt. Davor kannst du auch schon sehen, wie die Stars des Abends über den Red Carpet laufen.

Reved macht gerade eine Pause. Warum erfährst du hier: