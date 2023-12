Lehrer auf TikTok gemobbt: So reagiert die Schule!

Eine Schülergruppe hat Lehrer in einem Video beleidigt und beschimpft. Die Schule macht das bewusst öffentlich.

Zu dem Vorfall ist es an der Karl-Brachat-Realschule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gekommen. In dem Video auf TikTok waren Fotos der Lehrer zu sehen. Die Bilder hatte die Gruppe von der Webseite der Schule:

Nach nur wenigen Stunden hatte das Video nach Angaben der Schule über 20k Aufrufe. In der Aufnahme seien die Lehrer beleidigt und beschimpft worden. Mittlerweile wurde das Video gelöscht.

Die Schule hat von Dritten über das Mobbing-Video erfahren. Daraufhin sei der Vorfall "pädagogisch" aufgearbeitet worden. Die Verantwortlichen mussten sich unter anderem mit Briefen bei den Lehrern entschuldigen.

Lehrer gemobbt: Warum macht Schule das öffentlich?

Weil die Karl-Brachat-Realschule klare Kante gegen Cybermobbing zeigen will - egal ob gegen Lehrpersonal oder Schülerinnen und Schüler. Häufig würde Mobbing auf Social Media nämlich unbekannt bleiben. Außerdem will die Schule so auch Eltern auf das Problem aufmerksam machen, damit sie ihre Kinder sensibilisieren können.

