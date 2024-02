In der ersten Folge spricht Lina über ihre Angststörung, darüber, was sie in ihrer Therapie über sich selbst gelernt hat - und warum es helfen kann, der Angst in dir einen Namen zu geben.

Alle Folgen von „Fühl ich“ findest du unter: https://www.dasding.de/podcasts/podcast-fuehl-ich-100.html

Expert:in: Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin & Podcasterin Stefanie Stahl

Wenn deine Ängste so stark und belastend sind, dass du alleine nicht weiter weißt, dann darfst du dir auch professionelle Unterstützung holen.

Anonym und kostenfrei Unterstützung findest du unter folgenden Nummern:

Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 (rund um die Uhr)

NummergegenKummer: 116 111 oder online unter https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/ (montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr)

Der Service der 116117 vom Allgemeinen Medizinischen Dienst kann dir am Telefon oder online dabei helfen, einen Psychotherapeuten zu finden.

Die Deutsche Depressionshilfe bietet Unterstützung für Depressionskranke und Informationen für ihre Angehörigen.

Falls du Feedback, Anmerkungen oder fürs #AskLina eine Geschichte hast, die du mit uns teilen möchtest, kannst du uns jederzeit eine Mail schreiben an: fuehlich@dasding.de

"Fühl ich" ist ein Podcast von DASDING vom SWR, produziert von Auf die Ohren