105 - Drei Jahre nach dem Messerangriff

Im März 2021 in der U7 in Stuttgart: Eine Frau greift mit einem Messer eine andere Frau an. In unserer 49. Folge haben wir über den Fall gesprochen. Die Folge findet ihr hier: https://www.ardaudiothek.de/episode/5-minuten-vor-dem-tod-der-kriminalpodcast-oder-true-crime/49-die-frau-mit-dem-messer/dasding/93890700/

Einige Zeit danach hat sich die geschädigte Frau bei uns gemeldet. Wir sprechen mit ihr in dieser Folge über ihre Perspektive und darüber, wie es ihr seit der Tat geht.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Warum wir über Opfer von Straftaten sprechen müssen.

(02:30) Die geschädigte Frau erzählt, wie sie die Tat erlebt hat und wie es ihr danach ging.

(21:09) Stefan Kulle vom WEISSEN RING erklärt, was Retraumatisierung bedeutet und welche Hilfe es für Opfer gibt.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.