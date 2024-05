108 - Der Tresor im Keller

Am 26. Juli gegen halb drei Uhr nachts bohren drei Männer das Haustürschloss eines Rentners auf und brechen bei ihm ein. Der Senior bekommt davon nichts mit. Er schläft in seinem Schlafzimmer im ersten Stock. Was wollen die Männer dort mitten in der Nacht?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer sind die Männer, die in das Haus einbrechen?

(16:23) Die Expertin - Justiz-Expertin Elena erklärt juristische Hintergründe zur Tat.

(20:12) Die Nachbesprechung - Unsere privaten Gedanken zum Fall.

+++

Zum Podcast "Seelenfänger" geht es hier: https://1.ard.de/seelenfaenger-toxic-tantra

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.