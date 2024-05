#12 Community-Folge: Was sind eure Fragen an mich? - Q&A mit Fanja Riedel-Wendt

Ab wann darf man eigentlich zur Therapie? Warum wird selbstverletztendes Verhalten auf den Socials eigentlich so romantisiert? Und: Wie gehe ich mit einer Trennung um?

In der zwölften und letzten Folge der ersten Staffel von "Fühl ich" beantwortet Lina all eure brennenden Fragen aus der Community - gemeinsam mit der Psychologin und Psychotherapeutin Fanja Riedel-Wendt.