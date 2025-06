14 Flut, Hitze, Sturm – Wie gut sind wir auf Extremwetter vorbereitet?

Während der Corona-Pandemie haben wir gelernt: Deutsche sind sehr gut im Preppen. Aber ist das auch bei extremen Wettern s? Vor einem Jahr war die Flutkatastrophe im Ahrtal. Dabei starben 182 Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz. Die Fehler, die damals gemacht wurden, werden immer noch aufgearbeitet. Aber nicht nur im Ahrtal gibt es diese Wetterextreme. Hitzesommer, Waldbrände oder Sturzfluten - wie ist Deutschland darauf eigentlich vorbereitet? Wir sprechen mit Rebecca. Sie begleitet den Wiederaufbau im Ahrtal auf ihrem TikTok-Kanal und zeigt uns, wie das Ahrtal auf zukünftige Wetterextreme vorbereitet wird. Mascha Overath vom Zentrum für Klimaanpassung erklärt uns, wie Gemeinden in Deutschland gerade gepreppt werden für extreme Wetter. Oliver Neuroth vom SWR Hauptstadtstudio erzählt, was die Politik dafür tut.

Zum Podcast "DIE FLUT - Warum musste Johanna sterben?" geht's hier lang:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-flut-warum-musste-johanna-sterben/10619851/

Hier findest du Infos zur Extremwetterlage in Deutschland: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/210922/Faktenpapier-Extremwetterkongress_download.pdf;jsessionid=F0EADFBB1E0291CFA8EBEFEBF497550C.live11051?__blob=publicationFile&v=1