19 Demos im Herbst - wie viel Protest wird es geben?

Die Preise gehen hoch – die Stimmung geht runter. Dafür sorgen nicht nur die Inflation und die explodierenden Strom- und Gaspreise, sondern auch die Klimakrise, der Ukraine-Krieg und Corona gibt es ja auch noch. Klar, dass da viele Menschen unzufrieden sind. Vor allem auf TikTok, Instagram & Co. wird gerade zu Demonstrationen aufgerufen. Und das gehört in einer Demokratie ja auch dazu. Schwierig wird es nur, wenn manche Gruppen unsere Angst für ihre Interessen instrumentalisieren wollen. In dieser Folge will Vici herausfinden, wer da eigentlich auf Social Media zu Protesten aufruft. Dazu erklärt uns Jan Schipmann von “DIE DA OBEN!”, warum gerade populistischer Content so gut klickt. Die Protestforscherin Janine Patz gibt Tipps, wie man safe demonstrieren geht und Christopher Jähnert aus dem SWR-Hauptstadtstudio fasst uns zusammen, wie gut die Entlastungspakete der Bundesregierung wirklich sind.

Wenn ihr Lust habt, das Video über dieTikTok-Strategie der AfD zu sehen, dann schaut mal bei den Kolleg:innen von “Die Da Oben” vorbei: https://www.youtube.com/watch?v=52LD9Ja1cpY

Ihr wollte mehr Infos zum geplanten Entlastungspaket der Bundesregierung, dann gibt’s hier eine Zusammenfassung: https://www.tagesschau.de/inland/entlastungspaket-massnahmen-101.html

Mehr Infos zum “Heißen Herbst” und wie die Partei die Linke und die AfD mit den gleichen Buzzwords zum Protest aufrufen, findet ihr im Video von Inside PolitiX: https://www.zdf.de/politik/inside-politix/linke-afd-proteste-heisser-herbst-100.html

Euch interessieren die Hintergründe der Gas-Krise und warum die Energiekosten gerade explodieren? ZDFzoom hat einen Film darüber gemacht: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-gaskrise---heisser-herbst-vor-kaltem-winter-100.html

Moderation: Victoria Lauer

Skript: Franziska Schmalbach

Redaktion DASDING: Timo Klumpp

Redaktion SWR-Hauptstadtstudio: Christopher Jähnert