21 Aufstand gegen das Regime: Das passiert gerade im Iran

Seit zwei Wochen schon gehen im Iran immer mehr Menschen auf die Straße. Auslöser war der gewaltsame Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini: Sie wurde von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen hat. Seitdem brennt es im Iran. Doch was passiert da gerade eigentlich genau? Warum demonstrieren Menschen weltweit und was hat Deutschland damit zu tun? Das will Vici in dieser Folge herausfinden. Wir haben unsere Folge am 05. Oktober 2022 aufgenommen.

Sie hat sich mit der Auslandskorrespondentin Karin Senz unterhalten, die ihr die Basics einordnet: Wer oder was sind Mullahs? Was will die Islamische Republik Iran? Was kontrolliert die Sittenpolizei? Und können die Proteste das Regime stürzen?

Die junge Iranerin Setayesh erzählt Vici im persönlichen Gespräch, wie es ist im Iran als junge Frau mit der Sittenpolizei aufzuwachsen, wie es sich anfühlt die Proteste aus Deutschland zu beobachten und was sie sich für die Zukunft junger Iraner*innen wünscht.

Evi Seibert aus dem SWR-Hauptstadtstudio ordnet uns ein, wie Außenministerin Annalena Baerbock zu den feministischen Protesten steht und ab wann die feministische Außenpolitik greift.

Für mehr Background-Infos schaut mal bei MrWissen2Go vorbei, da gibt’s ein ganzes Video, das die aktuellen Geschehnisse zusammenfasst: https://www.youtube.com/watch?v=C9e673KQEok

Beim rbb-Kanal Deep Doku findet ihr eine spannende Reportage über eine iranische Frau, die sich schon seit langem dem Kopftuchzwang widersetzt- - auch wenn ihr die Angst vor Schlägen, Folter und den Schikanen gegenüber der Familie immer im Nacken sitzt: https://www.ardaudiothek.de/episode/deep-doku/kopftuchlos-in-teheran-dena-widersetzt-sich-den-kleidervorschriften-der-mullahs/rbbkultur/10846759/

Und wenn ihr die Menschen im Iran selbst supporten wollt, dann schaut mal hier vorbei: Funk hat Euch einmal zusammengestellt, wie ihr auch von Deutschland Solidarität und Hilfe leisten könnt: https://www.instagram.com/p/CjDcmcstVj7/

