27 Warum wir als russische Kinder eine Hassliebe zur Bühne hatten

Holt schonmal die Notizblöcke raus, denn Walerija und Vika starten diese Folge mit einer sehr anspruchsvollen russisch-Lektion zu Tiernamen, Tierlauten und Farben. In der Frage der Woche machen wir einen kleinen Ausflug in unsere Vergangenheit, die - zum großen Teil - auf einer Bühne stattgefunden hat. Wir fragen uns: Werden russischsprachige Kinder öfter auf die Bühne gezerrt als andere? Wir mussten Gedichte vor Leuten vortragen, Musikinstrumente vor Publikum spielen, auf Theaterbühnen stehen oder Sportauftritte meistern. Manchmal wollten wir es und manchmal eher nicht. Das hat dann leider auch die eine oder andere weniger schöne Erinnerung hinterlassen. Wir fragen uns: Haben uns diese Auftritte zu den Menschen gemacht, die wir heute sind? Dass künstlerischer Ausdruck auch eine Form von Widerstand sein kann, checken wir im Njetztalk ab. Der Song Я Русский (Ya Russkiy) von Shaman heißt so viel wie „Ich bin russisch“ und findet in Russland viel Zuspruch. Uns stößt er - besonders in der aktuellen Zeit - sauer auf. Genauso wie Comedian Alexander Gudkov. Wegen seines Parodie Songs „Я узкий“ (Ya Usskiy), also übersetzt „Ich bin schmal“ droht ihm jetzt nämlich eine Haftstrafe. Wir merken aber: Der Widerstand, Druck und die Kritik zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird immer größer. Was es genau damit auf sich hat und was die aktuellen Nachrichten sind, könnt ihr zum Beispiel in diesen Podcasts abchecken:

Und wenn ihr auch manchmal wie ein glückliches Pony unter einem Baum steht (Danke Alexandra an dieser Stelle für den Aberglauben), dann lasst es uns gerne wissen! Über njettemaedchen@dasding.de

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 13. September 2022 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.