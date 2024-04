4 Opa, hat unsere Familie von der Ausbeutung der Juden profitiert?

Millionen Deutsche unterstützten die Nazis, weil sie von der Ausbeutung der Jüdinnen und Juden profitierten und sich durch die Politik Hitlers bereichern konnten. Die Familie von Marco arbeitete damals in der Lederbranche. Klingt harmlos, aber war es das auch? Und was ist genau passiert, als der Vater von Marcos Opa sich 1938 mit einem Geschäft selbständig machte?

Mehr Infos zum Thema der Folge:

Du willst auch nachforschen, was deine Familie in der Nazi-Zeit gemacht hat.

https://www.dasding.de/dasding/podcasts/opa-lass-reden-ahnenforschung-familiengeschichte-was-wussten-oma-und-opa-ueber-die-nazizeit-100.html

