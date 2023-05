44 Älter werden auf Russisch: über Tabus, Jubiläen, Dos and Don'ts

Der Einstieg ist nichts für Hungrige: typisch deutsche Gerichte auf Russisch oder Gerichte, die einen russischen Namen haben, aber keinen offensichtlichen Bezug zu Russland – Walerija und Vika versuchen sich in der wilden Welt von Russisch Brot, Ensalada Rusa oder Pavlova zurechtzufinden. Nachdem wir das geklärt haben, klären wir in der Frage der Woche alles Wichtige, was man zu Geburtstagen und Jubiläen so wissen muss: Wie wurde in unseren Familien „älter werden“ vermittelt? Während in Walerijas Familie Geburtstagsfeiern hoch angerechnet werden und man eher offen damit umgeht, sieht das bei Vika im Umfeld etwas anders aus. Keine Geburtstagskarten mit Zahlen, Blumen für die Frauen, an den Ohren ziehen oder lange Glückwunschnachrichten – mit diesen Tipps seid ihr für die nächste Party bestens vorbereitet. Im Njetztalk schauen wir auf einen Feiertag in Russland. Am 9. Mai wird in Russland und vielen anderen postsowjetischen Ländern jährlich der „Tag des Sieges“ gefeiert. An welche Geschichten erinnern sich an diesem Tag unsere Familien? Und wie verlief der Tag dieses Jahr in Russland oder der Ukraine? Wir schauen uns die Reden von Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj etwas genauer im Vergleich an. Zum Schluss versuchen wir zu klären: War der Boden klebrig, oder gibt es in Spanien den gleichen Aberglauben, wie in Russland?

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 10. Mai 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.