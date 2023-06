47 Russische Konsulate sollen schließen: Warum wir Chaos befürchten

Alter Falter! In dieser Folge haben Walerija und Vika sehr viel zu besprechen. Allen voran: die meisten russischen Generalkonsulate in Deutschland sollen bis Ende des Jahres schließen. What?! Deshalb lautet die Frage der Woche: Welche Auswirkung könnte das auf uns und ganz viele Menschen mit russischem Pass haben? Wir befürchten ein kleines bis sehr großes Chaos auf uns zukommen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle: Wir sprechen in der Folge von einem Generalkonsulat in Berlin, meinten damit aber die Botschaft. Ein kleiner Lichtblick bei der Geschichte: Die doppelte Staatsbürgerschaft soll nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel werden. Papierkram beiseite: Wir sollten trotz allem nicht vergessen, warum die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland immer angespannter werden. Denn die Lage in der Ukraine ist immer noch verheerend. Anfang Juni wurde der Kachowka-Staudamm am Dnipro in der Nähe von Cherson zerstört. Was genau bedeutet das? Wir versuchen, das Ausmaß dieser Katastrophe zu beschreiben. Hilfsmöglichkeiten findet ihr hier: https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2023/06/om-Hilfe-nach-Staudammbruch.html https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/europa/ukraine/inlandsvertriebene https://gemeinsam-europa.com/ Im Njetztalk widmen wir uns dem Pride-Monat! Alina spricht Russisch, hat jüdische Wurzeln und kommt aus Usbekistan. Außerdem ist sie queer. Sie hat uns ihre Geschichte erzählt, denn ihr Identitätsfindungsprozess war alles andere als einfach für sie. Wir blicken auch kurz nach Russland, denn hier wurde für ein umstrittenes und diskriminierendes Gesetz gestimmt. Demnach sollen künftig geschlechtsangleichende Operationen und Änderungen der Geschlechtsvermerke in offiziellen Dokumenten verboten werden. Aber Gewalt und Hass gegen LGBTQIA+ Personen nehmen auch in Westeuropa drastisch zu. Deswegen ist es umso wichtiger hinzuschauen und sich damit zu befassen. Zum Beispiel hier in der Doku "Hass gegen Queer" in der ARD Mediathek: https://1.ard.de/Hass_gegen_Queer Zum Schluss müssen wir in unserer brandneuen Rubrik "Potschta der Woche" nochmal kurz über russische Eier und ihren Ursprung sprechen. Falls ihr euch dafür interessiert, kommt ihr hier zum erwähnten YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=QQCMYDw-L3E Wenn ihr Fragen, Gedanken oder Sprachnachrichten loswerden wollt - schickt uns gerne eine Nachricht an: njettemaedchen@dasding.de oder per DM: Vika auf Instagram: https://www.instagram.com/vickymerkulova/ Walerija auf Instagram: https://www.instagram.com/walerija_/ +++Hinweis: Diese Folge wurde am 21. Juni 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.

Alter Falter! In dieser Folge haben Walerija und Vika sehr viel zu besprechen. Allen voran: Die meisten russischen Generalkonsulate in Deutschland sollen bis Ende des Jahres schließen. What?! Deshalb lautet die Frage der Woche: Welche Auswirkung könnte das auf uns und ganz viele Menschen mit russischem Pass haben? Wir befürchten ein kleines bis sehr großes Chaos auf uns zukommen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle: Wir sprechen in der Folge von einem Generalkonsulat in Berlin, meinten damit aber die Botschaft. Ein kleiner Lichtblick bei der Geschichte: Die doppelte Staatsbürgerschaft soll nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel werden.

Papierkram beiseite: Wir sollten trotz allem nicht vergessen, warum die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland immer angespannter werden. Denn die Lage in der Ukraine ist immer noch verheerend. Anfang Juni wurde der Kachowka-Staudamm am Dnipro in der Nähe von Cherson zerstört. Was genau bedeutet das? Wir versuchen, das Ausmaß dieser Katastrophe zu beschreiben.

Hilfsmöglichkeiten findet ihr hier:

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2023/06/om-Hilfe-nach-Staudammbruch.html

https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/europa/ukraine/inlandsvertriebene

https://gemeinsam-europa.com/

Im Njetztalk widmen wir uns dem Pride-Monat! Alina spricht Russisch, hat jüdische Wurzeln und kommt aus Usbekistan. Außerdem ist sie queer. Sie hat uns ihre Geschichte erzählt, denn ihr Identitätsfindungsprozess war alles andere als einfach für sie. Wir blicken auch kurz nach Russland, denn hier wurde für ein umstrittenes und diskriminierendes Gesetz gestimmt. Demnach sollen künftig geschlechtsangleichende Operationen und Änderungen der Geschlechtsvermerke in offiziellen Dokumenten verboten werden. Aber Gewalt und Hass gegen LGBTQIA+ Personen nehmen auch in Westeuropa drastisch zu. Deswegen ist es umso wichtiger hinzuschauen und sich damit zu befassen.

Zum Beispiel hier in der Doku "Hass gegen Queer" in der ARD Mediathek: https://1.ard.de/Hass_gegen_Queer

Zum Schluss müssen wir in unserer brandneuen Rubrik "Potschta der Woche" nochmal kurz über russische Eier und ihren Ursprung sprechen. Falls ihr euch dafür interessiert, kommt ihr hier zum erwähnten YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/watch?v=QQCMYDw-L3E

+++Hinweis: Diese Folge wurde am 21. Juni 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell.

