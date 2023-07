49 „Frauenschnupfen“ – Warum die Periode in Russland ein Tabu ist

Walerija und Vika begrüßen euch zu dieser sehr persönlichen Folge, in der wir einige Tabus brechen möchten. Wir fangen mit den richtigen Vokabeln zur Menstruation an, die in Russland oft nicht wirklich beim Namen genannt wird. Stattdessen: Gäste aus Krasnodar, kritische Tage oder Frauenschnupfen. (Really!?) Im Njetztalk versuchen wir zu erklären, woher das kommen könnte und wie wir über unsere Periode aufgeklärt wurden – oder auch nicht. In der Frage der Woche fragen wir uns, was eigentlich das größere Tabu ist: zu spät oder zu früh da zu sein? Sowohl Walerija als auch Vika sind mit einer russischen Familie aufgewachsen, die das Konzept von Pünktlichkeit ein bisschen anders verstanden hat, als sie es von ihrem deutschen Umfeld kennen. In welchen Situationen ist es ok, zu spät zu kommen? Wie kennen wir es von unseren Freunden? Und was hat Tischetikette damit zu tun? Und auch der Tod ist für viele ein Tabu – aber in der Rubrik Potschta der Woche möchten wir eine Mail mit euch teilen, die sich damit befasst und uns gerührt hat. Hier kam aus der Community die Frage: „Gibt es irgendwelche Bräuche, die man in Russland oder im postsowjetischen Raum macht, um Verstorbene zu ehren, zu trauern oder sich zu verabschieden?" Egal, ob Spiegel abdecken oder Brot auf ein Glas mit Wasser legen – diese Rituale funktionieren ganz ohne Sprachkenntnisse.

+++ Hinweis: Diese Folge wurde am 16. Juli 2023 aufgezeichnet. Da sich die Nachrichtenlage in der Ukraine ständig verändert, sind einige in dieser Folge besprochenen Dinge möglicherweise nicht mehr aktuell. +++

Njette Mädchen gehört seit dem 06.01.2022 zu DASDING.