50 - Mord ohne Leiche

Ein Mann kommt im Oktober 2017 aus dem Urlaub zurück. Er landet am Flughafen und fährt mit der S-Bahn zu seiner Wohnung. Er begrüßt seinen Mitbewohner und geht in sein Zimmer. Eine Stunde später ist er tot. Seine Leiche wird man nicht finden. Wie konnte es dazu kommen?

Außerdem in dieser Podcastfolge: Ihr könnt unser Buch "5 Minuten vor dem Tod - Drei spannende True-Crime-Storys zum Mitermitteln und Reinhören basierend auf wahren Verbrechen" gewinnen!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst ihr uns nur zeigen, wo ihr den Podcast "5 Minuten vor dem Tod" hört. Das geht am besten per Instagram-Story mit Verlinkung von @kriminalpodcast oder per Mail mit einem Foto an kriminalpodcast@dasding.de. Es wird pro Person nur 1 Exemplar verlost. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier: https://www.dasding.de/podcasts/teilnahmebedingungen-buchverlosung-podcast-fuenf-minuten-vor-dem-tod-100.html

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie funktioniert ein "Mord ohne Leiche"?

(18:29) 10.000 Euro: Wie viel Geld sammelt der Staat durch Strafprozesse ein?

(20:36) Justiz-Expertin Elena erzählt, wie Strafprozesse unter hohen Sicherheitsmaßnahmen ablaufen

(25:29) Nachbesprechung des Falls

(36:03) Wie ihr unser Buch gewinnen könnt

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.