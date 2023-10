66 - Cold Case: Mord verjährt nicht

Ende Mai 1987 steigt in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen eine Party. Auf der Party sind rund 130 Menschen eingeladen. Unter anderem auch Rainer und seine Verlobte Birgit. Die beiden feiern ausgelassen. Wenige Stunden später ist Birgit tot. Den Täter wird man sehr lange nicht finden.

In dieser Folge erzählt außerdem Anti-Aggressivitäts-Trainerin Nicole Schäfer, wie man mit jugendlichen Intensivtätern und -täterinnen umgeht: "Frauen sind ein bisschen geschickter, bei denen kommt nicht alles zur Anzeige. Dass die nicht unbedingt die Gewaltstraftäterinnen sind, ist klar, Frauen machen es anders. Die Jungs gehen halt raus und schlagen zu."



Hinweis: Wir haben Nicole Schäfer fälschlicherweise als Kriminalpsychologin bezeichnet. Sie ist aber Anti-Aggressivitäts-Trainern von Beruf. Wir haben entsprechend eine Korrektur vorgenommen.



Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie kam es zu dieser Tat?

(28:02) Sie kümmert sich um jugendliche Intensivtäter:innen - Kriminalpsychologin Nicole Schäfer im Interview

(48:35) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.